ОАСК відкрив провадження у справі щодо ліквідації ДАБІ

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КИЇВ. 9 липня. УНН. Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження у справі за позовом щодо визнання незаконною постанови уряду, якою було ліквідовано Державну архітектурно-будівельну інспекцію. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.

"Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом щодо визнання незаконною постанови уряду, якою було ліквідовано Державну архітектурно-будівельну інспекцію. Серед інших вимог позову до Кабінету міністрів України – визнати нечинною Постанову №219 від 13 березня 2020 року "Про оптимізацію органів державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що на думку позивача, оскаржувані постанови порушують норми Законів України про "Про архітектурну діяльність" та "Про регулювання містобудівної діяльності", суперечать одна одній та створюють ситуацію невизначеності між органами державної влади, відповідальними за цю сферу.

"Суд ухвалив розглядати справу за правилами загального позовного провадження та призначив підготовче судове засідання на 12 серпня 2020 року", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, Кабмін проголосував за ліквідацію ДАБІ.

Також уряд утворив два відомства після ліквідації ДАБІ.

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