Шмигаль розповів про залишки корупції у сфері будівництва

"На сьогодні лишаються залишки зловживань корупції у сфері прийняття в експлуатацію. В цьому залі присутні керівники і власники і інвестори білого і прозорого бізнесу, який зацікавлений в справедливому функціонуванні цього ринку без корупції. На жаль, не всі учасники ринку мають на меті створення робочих місць, сплати податку, є одноденки – зірвати куш, лишити за собою руїни і втікти з грошима", - сказав Шмигаль.

За його словами, такі речі будуть ще присутні.

"За нашими підрахунками є понад 3 тисяч об’єктів в Україні, які будуть потребувати окремих рішень щодо прийняття їх в експлуатацію", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, в Окружному адміністративному суді Києва оскаржують обмеження висотності житлової забудови в залежності від класифікації населених пунктів та чисельності їх населення.