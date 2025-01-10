Шмыгаль раскрыл количество забронированных от мобилизации украинцев
Киев • УНН
В Украине от мобилизации забронировано 900-950 тысяч человек. По словам премьер-министра, эта цифра является фиксированной длительное время и не влияет на процессы мобилизации.
По состоянию на 10 января в Украине от мобилизации забронировано 900-950 тысяч человек. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает УНН.
По состоянию на сегодня забронировано, чтобы не давать точную цифру, меньше миллиона - в районе между 900 и 950 тыс. человек
По словам премьера, это цифра забронированных фиксирована уже длительное время и не влияет на процессы мобилизации.
Дополнение
В Украине 28 февраля заканчивается срок бронирования у всех военнообязанных. нардеп, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко сообщал, что действующим законодательством не предусмотрен механизм, который позволит подождать пока работника перебронируют.
Аннулировать бронирование работника теперь можно в "Дії"31.12.24, 10:45 • 21546 просмотров