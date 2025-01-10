Шмигаль розкрив кількість заброньованих від мобілізації українців
Київ • УНН
В Україні від мобілізації заброньовано 900-950 тисяч людей. За словами прем'єр-міністра, ця цифра є фіксованою тривалий час і не впливає на процеси мобілізації.
Станом на 10 січня в Україні від мобілізації заброньовано 900-950 тисяч людей. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає УНН.
Станом на сьогодні заброньовано, щоб не давати точну цифру, менше ніж мільйон - у районі між 900 і 950 тис. людей
За словами прем'єра, це цифра заброньованих фіксована вже тривалий час і не впливає на процеси мобілізації.
Доповнення
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