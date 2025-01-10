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Шмигаль розкрив кількість заброньованих від мобілізації українців

Шмигаль розкрив кількість заброньованих від мобілізації українців

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 • 25994 перегляди

В Україні від мобілізації заброньовано 900-950 тисяч людей. За словами прем'єр-міністра, ця цифра є фіксованою тривалий час і не впливає на процеси мобілізації.

Станом на 10 січня в Україні від мобілізації заброньовано 900-950 тисяч людей. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає УНН.

Станом на сьогодні заброньовано, щоб не давати точну цифру, менше ніж мільйон - у районі між 900 і 950 тис. людей

- заявив Шмигаль.

За словами прем'єра, це цифра заброньованих фіксована вже тривалий час і не впливає на процеси мобілізації.

Доповнення

В Україні 28 лютого закінчується термін бронювання у всіх військовозобовʼязаних. нардеп, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко повідомляв, що чинним законодавством не передбачено механізму, який дозволить почекати поки працівника перебронюють.

Анулювати бронювання працівника тепер можна в "Дії"31.12.24, 10:45 • 21849 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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