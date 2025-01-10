Шмигаль розкрив кількість заброньованих від мобілізації українців

Станом на 10 січня в Україні від мобілізації заброньовано 900-950 тисяч людей. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає УНН.

Станом на сьогодні заброньовано, щоб не давати точну цифру, менше ніж мільйон - у районі між 900 і 950 тис. людей