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Шмыгаль представил "5 цифровых решений" для борьбы с пандемией в Украине

Шмыгаль представил "5 цифровых решений" для борьбы с пандемией в Украине

Киев  •  УНН

 • 16083 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Во время выступления в парламенте премьер-министр Украины Денис Шмыгаль представил 5 основных цифровых решений, которые начнут действовать вскоре и будут направлены на борьбу с COVID-19, передает корреспондент УНН.

"Сегодня хочу представить 5 основных цифровых решений, которые будут введены в ближайшее время:

1) цифровизация и централизация сбора информации о фактах, подозрения и случаи инфекционных заболеваний;

2) совершенствование мобильного приложения "Вдома" ("Дій вдома" - ред.), с использованием автоматических штрафов за нарушение режима самоизоляции;

3) запуск электронного рецепта на лекарства, антибиотики и расширение программы "Доступные лекарства" на антибиотики, необходимые для борьбы с COVID-19;

4) внедрение электронного направления на ПЦР, что позволит отслеживать очереди и не создавать их в режиме реального времени;

5) QR-коды для публичных мест, которые централизованно генерируют и размещают сами заведения. Подобная система действует в Великобритании - единственная страна. Мы будем двигаться быстро и будем второй страной мира, которая введет подобные меры", - отметил Шмыгаль.

Отметим, что глава правительства также рассказал, что постановлением о проведении противоэпидемических расследований Верховная Рада предоставила правительству возможность реализовывать комплексные противоэпидемические расследования. В том числе - путем создания Единого электронного реестра и соответствующих цифровых решений.

Также напомним, ранее во время выступления в Верховной Раде Шмыгаль предупредил о катастрофических последствиях срыва "карантина выходного дня".

Добавим, что по словам Шмыгаля, во время пандемии Украина потратила на медицину более 20 млрд гривен.

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