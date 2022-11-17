Шмыгаль убежден, что иностранные инвесторы зайдут в Украину во время войны

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"Я думаю, что уже к концу этого года мы будем иметь первые примеры инвестиций даже во время войны. Этому помогает наличие страховых возможностей, страхование от военных рисков международным агентством MIGA. Я убежден, что до конца года мы дополним еще рядом международных агентств других стран эти возможности, и международные инвесторы, иностранные инвесторы будут заходить в Украину во время войны", – сказал Шмыгаль.

Он также убежден, что иностранные инвесторы массово придут в Украину после войны.

Напомним

Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций (MIGA) выделило Украине 30 млн долларов на реализацию пилотного проекта по страхованию инвестиций.