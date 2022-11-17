Шмигаль переконаний, що іноземні інвестори зайдуть в Україну під час війни

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"Я думаю, що вже до кінця цього року ми будемо мати перші приклади інвестицій навіть під час війни. Цьому допомагає наявність страхових можливостей, страхування від військових ризиків міжнародним агентством MIGA. Я переконаний, що до кінця року ми доповнимо ще цілим рядом міжнародних агенцій інших країн ці можливості, й міжнародні інвестори, іноземні інвестори будуть заходити в Україну під час війни", – сказав Шмигаль.

Він також переконаний, що іноземні інвестори масово прийдуть в Україну після війни.

Нагадаємо

Багатостороннє агентство з гарантування інвестицій (MIGA) виділило Україні 30 млн доларів на реалізацію пілотного проекту зі страхування інвестицій.