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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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Шмигаль переконаний, що іноземні інвестори зайдуть в Україну під час війни

Шмигаль переконаний, що іноземні інвестори зайдуть в Україну під час війни

Київ • УНН

 • 341904 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль впевнений, що міжнародні та іноземні інвестори будуть заходити в Україну під час війни. Про це він заявив на Київському міжнародному економічному форумі, передає УНН.

Цитата

"Я думаю, що вже до кінця цього року ми будемо мати перші приклади інвестицій навіть під час війни. Цьому допомагає наявність страхових можливостей, страхування від військових ризиків міжнародним агентством MIGA. Я переконаний, що до кінця року ми доповнимо ще цілим рядом міжнародних агенцій інших країн ці можливості, й міжнародні інвестори, іноземні інвестори будуть заходити в Україну під час війни", – сказав Шмигаль.

Він також переконаний, що іноземні інвестори масово прийдуть в Україну після війни.

Нагадаємо

Багатостороннє агентство з гарантування інвестицій (MIGA) виділило Україні 30 млн доларів на реалізацію пілотного проекту зі страхування інвестицій.

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