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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Шмыгаль обсудил с Блинкеном усиление ПВО и финансовую помощь

Шмыгаль обсудил с Блинкеном усиление ПВО и финансовую помощь

Киев  •  УНН

11 сентября 2024, 20:04  •  622 просмотра

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Премьер-министр Украины обсудил с Госсекретарем США усиление ПВО и финансовую поддержку. Шмыгаль поблагодарил за помощь и отметил необходимость дополнительных систем ПВО для защиты энергетической инфраструктуры.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел важную встречу с Государственным секретарем США Энтони Блинкеном, во время которой подробно обсудили главные вызовы, стоящие перед Украиной. Главной темой встречи стало усиление систем противовоздушной обороны. Шмыгаль поблагодарил США за предоставление дополнительных систем ПВО и ракет, отметив необходимость увеличения их количества для защиты населения и критической инфраструктуры, в частности энергетической, передает УНН

Детали

«Готовимся к сложному отопительному сезону, и дополнительные системы ПВО помогут защитить энергообъекты от российского террора», - отметил Шмыгаль. Он также поблагодарил США за предоставление генераторов, трансформаторов и другого энергетического оборудования.

Премьер-министр подчеркнул, что Украина ожидает разрешения от США на нанесение ударов дальнобойным оружием по военным целям на территории агрессора для сохранения жизней украинцев.

Встреча также была посвящена обсуждению финансовой помощи. В этом году Украина получила первый транш от США в размере 4 миллиардов долларов. Шмыгаль отметил продолжение внедрения реформ и выполнении обязательств, а также выразил ожидания на дополнительную финансовую помощь в бюджет в ближайшее время.

Особое внимание обратили на вопрос передачи Украине 50 миллиардов долларов доходов от замороженных российских активов, которые страны G7 пообещали передать Украине. «Рассчитываем получить доступ к этим средствам до конца этого года», - добавил премьер-министр.

Шмыгаль выразил благодарность Администрации Президента, Конгрессу и народу США за непоколебимую поддержку Украины в борьбе с российской агрессией.

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