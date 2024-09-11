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Шмигаль обговорив з Блінкеном посилення ППО та фінансову допомогу

Шмигаль обговорив з Блінкеном посилення ППО та фінансову допомогу

Київ • УНН

 • 79807 перегляди

Прем'єр-міністр України обговорив із Держсекретарем США посилення ППО та фінансову підтримку. Шмигаль подякував за допомогу та наголосив на потребі додаткових систем ППО для захисту енергетичної інфраструктури.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів важливу зустріч із Державним секретарем США Ентоні Блінкеном, під час якої детально обговорили головні виклики, що стоять перед Україною. Найголовнішою темою зустрічі стало посилення систем протиповітряної оборони. Шмигаль подякував США за надання додаткових систем ППО та ракет, наголосивши на потребі збільшення їх кількості для захисту населення та критичної інфраструктури, зокрема енергетичної, передає УНН

Деталі

"Готуємося до складного опалювального сезону, і додаткові системи ППО допоможуть захистити енергооб’єкти від російського терору", — зазначив Шмигаль. Він також подякував США за надання генераторів, трансформаторів та іншого енергетичного обладнання.

Прем'єр-міністр підкреслив, що Україна очікує на дозвіл від США на завдання ударів далекобійною зброєю по військових цілях на території агресора задля збереження життів українців.

Зустріч також була присвячена обговоренню фінансової допомоги. Цьогоріч Україна отримала перший транш від США у розмірі 4 мільярдів доларів. Шмигаль наголосив на продовженні впровадження реформ та виконанні зобов'язань, а також висловив очікування на додаткову фінансову допомогу до бюджету найближчим часом.

Особливу увагу звернули на питання передачі Україні 50 мільярдів доларів прибутків від заморожених російських активів, які країни G7 пообіцяли передати Україні. "Розраховуємо отримати доступ до цих коштів до кінця цього року", — додав прем'єр-міністр.

Шмигаль висловив подяку Адміністрації Президента, Конгресу та народу США за непохитну підтримку України в боротьбі з російською агресією.

Блінкен: Ізраїль прийняв пропозицію США про припинення вогню в Газі20.08.24, 08:58 • 14386 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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