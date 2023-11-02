Шмыгаль обсудил с директором Европейского департамента МВФ финансирование дефицита госбюджета
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил с директором Европейского департамента МВФ Альфредом Каммером вопросы финансирования дефицита государственного бюджета и поддержку малого и среднего бизнеса, передает УНН.
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«Провели онлайн-разговор с директором Европейского департамента МВФ Альфредом Каммером. Обсудили внедрение реформ и выполнение структурных маяков. Отметили прогресс в этом направлении. МВФ готовит миссию для второго пересмотра программы расширенного финансирования, что позволит привлечь следующий транш помощи в размере примерно 900 млн долл. Затронули вопросы финансирования дефицита государственного бюджета, поддержки малого и среднего бизнеса, а также меры, направленные для роста экономики», - сообщил Шмыгаль в Telegram.
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Кроме того, Шмыгаль приветствовал возобновление работы офиса МВФ в Украине.
«Это позитивный сигнал для всех наших партнеров, что Украина сохраняет стабильность и продолжает меняться», - отметил Шмыгаль.