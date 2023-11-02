Шмигаль обговорив з директором Європейського департаменту МВФ фінансування дефіциту держбюджету
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив з директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером питання фінансування дефіциту державного бюджету та підтримку малого й середнього бізнесу, передає УНН.
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«Провели онлайн-розмову з директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером. Обговорили впровадження реформ і виконання структурних маяків. Відзначили прогрес у цьому напрямку. МВФ готує місію для другого перегляду програми розширеного фінансування, що дозволить залучити наступний транш допомоги у розмірі приблизно 900 млн дол. Торкнулися питання фінансування дефіциту державного бюджету, підтримки малого й середнього бізнесу, а також заходи, спрямовані для зростання економіки», - повідомив Шмигаль у Telegram.
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Окірм того, Шмигаль привітав відновлення роботи офісу МВФ в Україні.
«Це позитивний сигнал для всіх наших партнерів, що Україна зберігає стабільність і продовжує змінюватися», - зазначив Шмигаль.