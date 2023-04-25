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Шмыгаль назвал шесть населенных пунктов, которые будут отстраивать комплексно по новым принципам

Шмыгаль назвал шесть населенных пунктов, которые будут отстраивать комплексно по новым принципам

Киев • УНН

 • 605581 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Кабинет министров Украины утвердил постановление, которым определены шесть населенных пунктов, где восстановление будет проходить комплексно и по новым принципам. Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

Цитата

“Сегодня правительство утверждает важное постановление. Определяем шесть населенных пунктов, где восстановление будет проходить комплексно и по новым принципам. Это Бородянка и Мощун в Киевской области; Тростянец в Сумской области; Посад-Покровский в Херсонской области; Циркуны в Харьковской области и Ягодное в Черниговской области”, – сообщил премьер-министр.

Детали

Он отметил, что соответствующие населенные пункты будут восстанавливаться комплексно. Это предполагает восстановление с системным подходом, новым планированием и полной трансформацией населенных пунктов.

Шигаль добавил, что реализация экспериментального проекта не означает, что восстановление не коснется других населенных пунктов. Этот документ о поиске наиболее эффективных подходов, которые обеспечат прозрачность, эффективность, системность и скорость восстановления одновременно.

В частности, план быстрого восстановления на этот год имеет пять приоритетов, предусматривающих восстановление сотен городов и поселков, где будет происходить восстановление. Шмыгаль называет одним из основных – принцип “build back better”, то есть, отстроить лучше, чем было.

Дополнение

Ранее сообщалось, что Кабмин определил даты старта и первые проекты комплексного восстановления на освобожденных территориях. Предварительно выбрано по одному населенному пункту в Киевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.

Потребности Украины на восстановление выросли до 411 млрд долларов, однако эта сумма не включает данные о потерях инфраструктуры, жилья и бизнеса на оккупированных территориях.

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