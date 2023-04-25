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Шмигаль назвав шість населених пунктів, які будуть відбудовувати комплексно за новими принципами

Шмигаль назвав шість населених пунктів, які будуть відбудовувати комплексно за новими принципами

Київ • УНН

 • 605582 перегляди

КИЇВ. 25 квітня. УНН. Кабінет міністрів України затвердив постанову, якою визначено шість населених пунктів, де відбудова проходитиме комплексно і за новими принципам. Про це на засіданні уряду повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.

Цитата

“Сьогодні уряд затверджує важливу постанову. Визначаємо шість населених пунктів, де відбудова проходитиме комплексно і за новими принципам. Це Бородянка та Мощун у Київській області; Тростянець у Сумській області; Посад-Покровський у Херсонській області; Циркуни у Харківській області та Ягідне у Чернігівській області”, – повідомив прем’єр-міністр.

Деталі

Він наголосив, що відповідні населені пункти будуть відновлюватися комплексно. Це передбачає відбудову із системним підходом, новим плануванням та повною трансформацією населених пунктів.

Шигаль додав, що реалізація експериментального проекту не означає, що відновлення не торкнеться інших населених пунктів. Цей документ про пошук найбільш ефективних підходів, які забезпечать прозорість, ефективність, системність та швидкість відновлення одночасно.

Зокрема, план швидкого відновлення на цей рік має п’ять пріоритетів, що передбачає відновлення сотень міст та селищ, де відбуватиметься відбудова. Шмигаль називає одним з основних – принцип “build back better”, тобто, відбудувати краще, ніж було.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що Кабмін визначив дати старту й перші проекти комплексної відбудови на звільнених територіях. Попередньо обрано по одному населеному пункту в Київській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

Потреби України на відбудову зросли до 411 млрд доларів, проте ця сума не включає дані про втрати інфраструктури, житла та бізнесу на окупованих територіях.

Українські Національні Новини

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