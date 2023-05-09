Путь раненого: на сайте Минобороны заработал раздел с инструкциями для военных
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. На сайте Минобороны Украины официально заработал раздел о пути раненого, который позволяет получить инструкции по всем вопросам, которые беспокоят военнослужащих. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в своем Telegram-канале, пишет УНН.
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«Через вкладку «военнослужащим» осуществляется переход на сайт ТУРБОТА. Сайт прост в использовании, содержит алгоритмы действий раненого и ответы на все вопросы, которые возникают во время лечения, прохождения ВВК, получения выплат и т.д.», - сообщила Маляр.
Детали
По ее словам, на сайте есть «Справочник военнослужащего после ранения», который можно скачать.
Также содержатся образцы рапортов и пошаговые инструкции получения выплат, протезирования, получения статуса УБД, удостоверения лица с инвалидностью и тому подобное.
Напомним
Раненым украинским бойцам стало проще выехать на лечение за границу.