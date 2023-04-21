Пораненим українським бійцям стане простіше виїхати на лікування за кордон - Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Поранені українські бійці тепер зможуть простіше виїхати на лікування за кордон. Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і додав, що Кабмін ухвалив відповідну постанову, передає УНН.
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"Поранені українські бійці тепер зможуть простіше виїхати на лікування за кордон. Ухвалили відповідну постанову. Тепер таке направлення наші воїни зможуть отримати в тому медичному закладі, де проходять лікування чи реабілітацію. Без затягування, без черг та бюрократії", - написав Шмигаль.
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Нагадаємо
Уряд разом з парламентарями та представниками Офісу Президента на нараді визначили план щодо реформування проходження військово-лікарських комісій та діджиталізації усіх процесів.