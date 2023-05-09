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Шлях пораненого: на сайті Міноборони запрацював розділ з інструкціями для військових

Київ • УНН

 • 979992 перегляди

КИЇВ. 9 травня. УНН. На сайті Міноборони України офіційно запрацював розділ щодо шляху пораненого, який дає змогу отримати інструкції щодо усіх питань, що турбують військовослужбовців. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у своєму Telegram-каналі, пише УНН.

Цитата

«Через вкладку «військовослужбовцям» здійснюється перехід на сайт ТУРБОТА. Сайт простий у користуванні, містить алгоритми дій пораненого та відповіді на всі питання, які виникають під час лікування, проходження ВЛК, отримання виплат тощо», - повідомила Маляр.

Деталі

За її словами, на сайті є «Довідник військовослужбовця після поранення», який можна завантажити.

Також містяться зразки рапортів та покрокові інструкції отримання виплат, протезування, отримання статусу УБД, посвідчення особи з інвалідністю тощо.

Нагадаємо

Пораненим українським бійцям стало простіше виїхати на лікування за кордон.

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