Шлях пораненого: на сайті Міноборони запрацював розділ з інструкціями для військових
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. На сайті Міноборони України офіційно запрацював розділ щодо шляху пораненого, який дає змогу отримати інструкції щодо усіх питань, що турбують військовослужбовців. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у своєму Telegram-каналі, пише УНН.
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«Через вкладку «військовослужбовцям» здійснюється перехід на сайт ТУРБОТА. Сайт простий у користуванні, містить алгоритми дій пораненого та відповіді на всі питання, які виникають під час лікування, проходження ВЛК, отримання виплат тощо», - повідомила Маляр.
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За її словами, на сайті є «Довідник військовослужбовця після поранення», який можна завантажити.
Також містяться зразки рапортів та покрокові інструкції отримання виплат, протезування, отримання статусу УБД, посвідчення особи з інвалідністю тощо.
Нагадаємо
Пораненим українським бійцям стало простіше виїхати на лікування за кордон.