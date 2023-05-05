Путь домой длился месяц: украинская антарктическая экспедиция прибыла в Киев

Детали

В течение года 27-я УАЭ на станции «Академик Вернадский» проводила исследования и наблюдения по трем основным направлениям: геофизика, биология, метеорология, а также обеспечивала функционирование станции.

На украинском научно-исследовательском судне «Ноосфера» команда отправилась со станции «Академик Вернадский» в Южно-Африканскую Республику 7 апреля. В порт Кейптауна судно прибыло 29 апреля, и уже оттуда самолетами и наземным транспортом 27-я УАЭ добралась до Киева.

Вместе с зимовщиками в Украину вернулись участники сезонной экспедиции, которые работали в течение антарктического лета. Это, в частности, команда технических специалистов, выполнивших неотложные работы по модернизации станции.

Сейчас на станции "Академик Вернадский" начала работу 28-я УАЭ, которая будет выполнять свою антарктическую миссию ближайший год.

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«Это была первая экспедиция, которую мы отправили на станцию «Академик Вернадский» во время полномасштабной войны – им пришлось отправляться буквально через неделю после начала вторжения, чтобы сменить коллег из 26-й УАЭ. Некоторым людям чудом удалось выехать из Харькова, Киевщины и других регионов, где шли боевые действия. Но команда собралась, добралась до Антарктики и год отработала на отлично. Все задачи выполнены экспедицией в полном объеме на высоком уровне. И сегодня мы поздравляем их дома», – отметил директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

«Раньше мы всегда встречали наши экспедиции очень торжественно – с участием высоких гостей и медиа. В условиях большой войны, к сожалению, полярники возвращаются не публично, в разбитый российской ракетой и до конца пока не восстановленный офис НАНЦ. Но мы убеждены, что совсем скоро снова наступит то время, когда все вместе будем встречать их в родном «Борисполе», а «Ноосферу» – в порту Одессы. Спасибо нашим защитникам, среди которых сейчас и 15 полярников, за то, что они это время приближают», – отметил глава НАНЦ.

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