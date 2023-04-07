Пересменка на "Вернадском": 28-я экспедиция начала работу, а 27-я едет домой

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“Несмотря на большую войну и все попытки врага нас уничтожить, мы движемся дальше и крепко держим антарктический "фронт". За эти 408 дней ни на минуту не было остановлено ни одно из наших основных измерений и исследований, большинство из которых продолжаются уже десятилетиями и являются очень ценными для глобальной науки. В этом сезоне также удалось начать несколько новых исследований в международных коллаборациях и завершить неотложные работы по модернизации станции. Сейчас мы провели плановую ротацию годовых экспедиций и продолжаем выполнять антарктическую миссию", – отметил директор НАНЦ Евгений Дикий.

Детали

Сегодня полярники и полярницы 27-й УАЭ, которые год отработали в Антарктике, отправились домой. Вместе с ними возвращаются участники сезонного отряда, которые выполняли технические и научные задачи в течение нескольких месяцев.

Зато работу на "Вернадском" начала 28-я УАЭ. Ближайший год эта команда будет проводить геофизические, метеорологические и биологические исследования, а также обеспечивать жизнедеятельность станции.

Второй год подряд пересменку украинских антарктических экспедиций обеспечивает наше собственное судно – научно-исследовательский ледокол "Ноосфера". В марте он доставил из Чили к "Вернадскому" 28-ю УАЭ, а сейчас с 27-й УАЭ и сезонным отрядом на борту направляется в Южно-Африканскую Республику. По дороге, на острове Кинг-Джордж, судно заберет также польскую экспедицию с их станции "Арцтовский". Из Кейптауна полярники самолетами доберутся до Польши, а после этого наземным транспортом будут возвращаться в Украину.

"Ноосфера" также доставила на "Вернадский" годовой запас продуктов, горючего и других необходимых вещей. Со станции же судно забрало большое количество мусора. Поскольку Антарктида – это экологический заповедник, то человек не может здесь ничего оставлять после себя. Во время зимовки весь мусор сортируется и хранится на специальной площадке. Часть пластика измельчается и переплавляется на сувениры.

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