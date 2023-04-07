Перезмінка на "Вернадському": 28-ма експедиція почала роботу, а 27-ма їде додому

Цитата

“Попри велику війну та всі спроби ворога нас знищити, ми рухаємося далі й міцно тримаємо антарктичний "фронт". За ці 408 днів ні на хвилину не було зупинене жодне з наших основних вимірювань та досліджень, більшість з яких тривають вже десятиліттями і є дуже цінними для глобальної науки. Цього сезону також вдалося започаткувати кілька нових досліджень у міжнародних колабораціях та завершити нагальні роботи з модернізації станції. Зараз ми провели планову ротацію річних експедицій і продовжуємо виконувати антарктичну місію", – зазначив директор НАНЦ Євген Дикий.

Деталі

Сьогодні полярники та полярниці 27-ї УАЕ, що рік відпрацювали в Антарктиці, вирушили додому. Разом з ними повертаються учасники сезонного загону, які виконували технічні та наукові завдання впродовж кількох місяців.

Натомість роботу на "Вернадському" почала 28-ма УАЕ. Найближчий рік ця команда проводитиме геофізичні, метеорологічні та біологічні дослідження, а також забезпечуватиме життєдіяльність станції.

Другий рік поспіль перезмінку українських антарктичних експедицій забезпечує наше власне судно – науково-дослідний криголам "Ноосфера". У березні він доправив з Чилі до "Вернадського" 28-му УАЕ, а нині з 27-ю УАЕ та сезонним загоном на борту прямує до Південно-Африканської Республіки. Дорогою, на острові Кінг-Джордж, судно забере також польську експедицію з їхньої станції "Арцтовський". З Кейптауна полярники літаками дістануться Польщі, а після цього наземним транспортом повертатимуться в Україну.

"Ноосфера" також доставила до "Вернадського" річний запас продуктів, пального та інших необхідних речей. Зі станції ж судно забрало велику кількість сміття. Оскільки Антарктида – це екологічний заповідник, то людина не може тут нічого залишати після себе. Під час зимівлі усе сміття сортується і зберігається на спеціальному майданчику. Частина пластику подрібнюється та переплавляється на сувеніри.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українські вчені в Антарктиді вивчають китів за допомогою дронів: фото