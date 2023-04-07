Перезмінка на "Вернадському": 28-ма експедиція почала роботу, а 27-ма їде додому

ukru
Ексклюзив
15:02 • 60677 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

14:30 • 104669 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

12:29 • 132028 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 286262 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 197112 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 181386 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 293499 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 456895 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 347474 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 357794 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2.2 м/с
87 %
747 мм
Хмарно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 201903 перегляди

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

31 березня, 09:36 • 165856 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 164756 перегляди

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

11:39 • 120838 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 76451 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 286266 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 293502 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 520269 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 653363 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 675972 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рустем Умєров

Жозеп Боррель

Андрюс Кубілюс

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 53994 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 76451 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 164756 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 201903 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 210578 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

9K720 Iskander

TikTok

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Перезмінка на "Вернадському": 28-ма експедиція почала роботу, а 27-ма їде додому

Перезмінка на "Вернадському": 28-ма експедиція почала роботу, а 27-ма їде додому

Київ • УНН

 • 815714 перегляди

КИЇВ. 7 квітня. УНН. На станції "Академік Вернадський" завершилася перезмінка річних експедицій. Як повідомили у НАНЦ, це вже друга ротація українських зимівників за час повномасштабного вторгнення, передає УНН.

Цитата

“Попри велику війну та всі спроби ворога нас знищити, ми рухаємося далі й міцно тримаємо антарктичний "фронт". За ці 408 днів ні на хвилину не було зупинене жодне з наших основних вимірювань та досліджень, більшість з яких тривають вже десятиліттями і є дуже цінними для глобальної науки. Цього сезону також вдалося започаткувати кілька нових досліджень у міжнародних колабораціях та завершити нагальні роботи з модернізації станції. Зараз ми провели планову ротацію річних експедицій і продовжуємо виконувати антарктичну місію", – зазначив директор НАНЦ Євген Дикий.

Деталі

Сьогодні полярники та полярниці 27-ї УАЕ, що рік відпрацювали в Антарктиці, вирушили додому. Разом з ними повертаються учасники сезонного загону, які виконували технічні та наукові завдання впродовж кількох місяців.

Натомість роботу на "Вернадському" почала 28-ма УАЕ. Найближчий рік ця команда проводитиме геофізичні, метеорологічні та біологічні дослідження, а також забезпечуватиме життєдіяльність станції.

Другий рік поспіль перезмінку українських антарктичних експедицій забезпечує наше власне судно – науково-дослідний криголам "Ноосфера". У березні він доправив з Чилі до "Вернадського" 28-му УАЕ, а нині з 27-ю УАЕ та сезонним загоном на борту прямує до Південно-Африканської Республіки. Дорогою, на острові Кінг-Джордж, судно забере також польську експедицію з їхньої станції "Арцтовський". З Кейптауна полярники літаками дістануться Польщі, а після цього наземним транспортом повертатимуться в Україну.

"Ноосфера" також доставила до "Вернадського" річний запас продуктів, пального та інших необхідних речей. Зі станції ж судно забрало велику кількість сміття. Оскільки Антарктида – це екологічний заповідник, то людина не може тут нічого залишати після себе. Під час зимівлі усе сміття сортується і зберігається на спеціальному майданчику. Частина пластику подрібнюється та переплавляється на сувеніри.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українські вчені в Антарктиді вивчають китів за допомогою дронів: фото

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Bitcoin
$83,291.40
Золото
$3,151.30
Tesla
$254.61
Brent
$74.92
S&P 500
$5,553.91
Газ TTF
$40.56
Ethereum
$1,839.59