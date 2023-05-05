Шлях додому тривав місяць: українська антарктична експедиція прибула до Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. До Києва прибула команда українських дослідників та технічних фахівців з антарктичної станції «Академік Вернадський». Шлях з льодовикового континенту до столиці України тривав майже місяць, повідомили у Національному антарктичному науковому центрі, пише УНН.
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Впродовж року 27-ма УАЕ на станції «Академік Вернадський» проводила дослідження та спостереження за трьома основними напрямами: геофізика, біологія, метеорологія, а також забезпечувала функціонування станції.
На українському науково-дослідному судні «Ноосфера» команда вирушила зі станції «Академік Вернадський» до Південно-Африканської Республіки 7 квітня. У порт Кейптауна судно прибуло 29 квітня, і вже звідти літаками та наземним транспортом 27-ма УАЕ дісталася Києва.
Разом із зимівниками в Україну повернулися учасники сезонної експедиції, які працювали впродовж антарктичного літа. Це, зокрема, команда технічних фахівців, що виконали невідкладні роботи з модернізації станції.
Нині на станції "Академік Вернадський" почала роботу 28-ма УАЕ, яка виконуватиме свою антарктичну місію найближчий рік.
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«Це була перша експедиція, яку ми відправили на станцію «Академік Вернадський» під час повномасштабної війни – їм довелося вирушати буквально за тиждень після початку вторгнення, щоб змінити колег з 26-ї УАЕ. Деяким людям дивом вдалося виїхати з Харкова, Київщини та інших регіонів, де точилися бойові дії. Але команда зібралася, дісталася Антарктики і рік відпрацювала на відмінно. Всі завдання виконані експедицією в повному обсязі на високому рівні. І сьогодні ми вітаємо їх вдома», – зазначив директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий.
«Раніше ми завжди зустрічали наші експедиції дуже урочисто – за участі високих гостей та медіа. В умовах великої війни, на жаль, полярники повертаються не публічно, в розтрощений російською ракетою і до кінця поки не відновлений офіс НАНЦ. Але ми переконані, що зовсім скоро знову настане той час, коли всі разом зустрічатимемо їх в рідному «Борисполі», а «Ноосферу» – в порту Одеси. Дякуємо нашим захисникам, серед яких нині й 15 полярників, за те, що вони цей час наближають», – відзначив очільник НАНЦ.
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