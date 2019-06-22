Школьникам в Токио разрешили пользоваться смартфонами
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. Департамент образования Токио отменил свой запрет на пользование мобильными телефонами в школах, введенный десять лет назад. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NHK.
"Представители департамента образования Токио решили позволить ученикам общественных повышенных средних школ приносить в школу смартфоны. Департамент отмечает, что смартфоны являются хорошим инструментом для подтверждения безопасности детей во время стихийного бедствия. Смартфоны также, по словам представителей департамента, все чаще используются на уроках", - говорится в сообщении.
Отмечается, что десять лет назад департамент запретил использовать мобильные телефоны и смартфоны в большинстве школ Токио.
Однако, как показал проведенный в прошлом году опрос, 97,3% учащихся старших классов средних школ имеют смартфоны. И, вероятно, многие приносят их на занятия.
В образовательном департаменте также заявили, что решение о том, разрешать ли ученикам пользоваться наушниками, остается на усмотрение директоров школ.
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