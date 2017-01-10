Школьникам в Кировоградской области продлили каникулы
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 10 января. УНН. На 12-ти территориях Кировоградской ОГА рекомендовали продолжить школьные каникулы. Так, школьники выйдут на учебу 16 января. Об этом во время совещания в облгосадминистрации сообщил начальник департамента здравоохранения ОГА Олег Рыбальченко, передает корреспондент УНН.
Согласно информации, речь идет о г. Кропивницком, Александрии, г. Светловодск, Бобринецкий, Ольшанский, Голованевский, Долинский, Кировоградский, Компанеевский, Новоархангельский, Новомиргородский, Устиновский районы.
"На этих территориях мы рекомендуем ограничения любых массовых скоплений людей, в том числе и посещение учебных заведений детскими коллективами", - сообщил О.Рыбальченко.
Также он добавил, что, учитывая погодные условия, предусматривается снижение показателей заболеваемости.