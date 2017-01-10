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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Школьникам в Кировоградской области продлили каникулы

Школьникам в Кировоградской области продлили каникулы

Киев • УНН

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КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 10 января. УНН. На 12-ти территориях Кировоградской ОГА рекомендовали продолжить школьные каникулы. Так, школьники выйдут на учебу 16 января. Об этом во время совещания в облгосадминистрации сообщил начальник департамента здравоохранения ОГА Олег Рыбальченко, передает корреспондент УНН.

Согласно информации, речь идет о г. Кропивницком, Александрии, г. Светловодск, Бобринецкий, Ольшанский, Голованевский, Долинский, Кировоградский, Компанеевский, Новоархангельский, Новомиргородский, Устиновский районы.

"На этих территориях мы рекомендуем ограничения любых массовых скоплений людей, в том числе и посещение учебных заведений детскими коллективами", - сообщил О.Рыбальченко.

Также он добавил, что, учитывая погодные условия, предусматривается снижение показателей заболеваемости.

Украинские Национальные Новости

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