Школярам на Кіровоградщині продовжили канікули

Згідно з інформацією, мова йде про м.Кропивницький, м.Олександрія, м. Світловодськ, Бобринецький, Вільшанський, Голованівський, Долинський, Кіровоградський, Компаніївський, Новоархангельський, Новомиргородський, Устинівський райони.

“На цих територіях ми рекомендуємо обмеження будь-яких масових скупчень людей, в тому числі і відвідування навчальних закладів дитячими колективами”, — повідомив О.Рибальченко.

Також він додав, що враховуючи погодні умови, передбачається зниження показників захворюваності.