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Школярам на Кіровоградщині продовжили канікули

Київ • УНН

 • 7682 перегляди

КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 10 січня. УНН. На 12-ти територіях Кіровоградщини ОДА рекомендували продовжити шкільні канікули. Так, школярі вийдуть на навчання 16 січня. Про це під час наради в облдержадміністрації поінформував начальник департаменту охорони здоров’я ОДА Олег Рибальченко, передає кореспондент УНН.

Згідно з інформацією, мова йде про м.Кропивницький, м.Олександрія, м. Світловодськ, Бобринецький, Вільшанський, Голованівський, Долинський, Кіровоградський, Компаніївський, Новоархангельський, Новомиргородський, Устинівський райони.

“На цих територіях ми рекомендуємо обмеження будь-яких масових скупчень людей, в тому числі і відвідування навчальних закладів дитячими колективами”, — повідомив О.Рибальченко.

Також він додав, що враховуючи погодні умови, передбачається зниження показників захворюваності.

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