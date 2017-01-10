Школярам на Кіровоградщині продовжили канікули
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 10 січня. УНН. На 12-ти територіях Кіровоградщини ОДА рекомендували продовжити шкільні канікули. Так, школярі вийдуть на навчання 16 січня. Про це під час наради в облдержадміністрації поінформував начальник департаменту охорони здоров’я ОДА Олег Рибальченко, передає кореспондент УНН.
Згідно з інформацією, мова йде про м.Кропивницький, м.Олександрія, м. Світловодськ, Бобринецький, Вільшанський, Голованівський, Долинський, Кіровоградський, Компаніївський, Новоархангельський, Новомиргородський, Устинівський райони.
“На цих територіях ми рекомендуємо обмеження будь-яких масових скупчень людей, в тому числі і відвідування навчальних закладів дитячими колективами”, — повідомив О.Рибальченко.
Також він додав, що враховуючи погодні умови, передбачається зниження показників захворюваності.