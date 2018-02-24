Школьник заочно поспорил с Трампом о жестокости в видеоиграх
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. Школьник, который выжил во время стрельбы во Флориде заочно поспорил с Трампом о жестокости в видеоиграх. Об этом сообщает УНН со ссылкой на портал Ars Techica.
Президент США особо отметил “жестокие фильмы со сценами секса” и видеоигры, для которых, возможно, “нужна своя рейтинговая система”.
Сейчас фильмам, которые выходят в американский прокат, возрастной рейтинг выставляет компания MPAA (Motion Picture Association of America), а игр — ESRB (Entertainment Software Rating Board).
“Это относится и к видеоиграм. Я все чаще слышу о том, как уровень насилия в них влияет на мышление молодых людей”, — отметил американский президент на своем Twitter-аккаунте.
Телеканал CNN связался с одним из школьников, выживших во время стрельбы во Флориде, чтобы узнать его отношение к словам Трампа.
“Это просто жалкое оправдание для президента. Я вырос, играя в видеоигры, вроде Call of Duty и других шутеров от первого лица. И никогда не мечтал о том, чтобы убить кого-то из сверстников”, — ответил подросток.
Как сообщал УНН, Трамп предложил вооружить учителей.