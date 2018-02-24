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Школяр заочно посперечався з Трампом про жорстокість у відеоіграх

Школяр заочно посперечався з Трампом про жорстокість у відеоіграх

Київ • УНН

 • 7858 перегляди

КИЇВ. 24 лютого. УНН. Школяр, який вижив під час стрілянини у Флориді заочно посперечався з Трампом про жорстокість у відеоіграх. Про це повідомляє УНН з посиланням на портал Ars Techica.

Президент США окремо відзначив “жорстокі фільми зі сценами сексу” і відеоігри, для яких, можливо, “потрібна своя рейтингова система”.

Зараз фільмам, які виходять в американський прокат, віковий рейтинг виставляє компанія MPAA (Motion Picture Association of America), а ігор — ESRB (Entertainment Software Rating Board).

“Це відноситься і до відеоігор. Я все частіше чую про те, як рівень насильства в них впливає на мислення молодих людей”, — зазначив американський президент на власному Twitter-акаунті.

Телеканал CNN зв’язався з одним з школярів, що вижили в стрільбі у Флориді, щоб дізнатися його ставлення до слів Трампа.

“Це просто жалюгідне виправдання для президента. Я виріс, граючи у відеоігри, на кшталт Call of Duty і інших шутерів від першої особи. І ніколи не мріяв про те, щоб убити когось із однолітків”, — відповів підліток.

Як повідомляв УНН, Трамп запропонував озброїти вчителів.

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