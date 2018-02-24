Школяр заочно посперечався з Трампом про жорстокість у відеоіграх
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Школяр, який вижив під час стрілянини у Флориді заочно посперечався з Трампом про жорстокість у відеоіграх. Про це повідомляє УНН з посиланням на портал Ars Techica.
Президент США окремо відзначив “жорстокі фільми зі сценами сексу” і відеоігри, для яких, можливо, “потрібна своя рейтингова система”.
Зараз фільмам, які виходять в американський прокат, віковий рейтинг виставляє компанія MPAA (Motion Picture Association of America), а ігор — ESRB (Entertainment Software Rating Board).
“Це відноситься і до відеоігор. Я все частіше чую про те, як рівень насильства в них впливає на мислення молодих людей”, — зазначив американський президент на власному Twitter-акаунті.
Телеканал CNN зв’язався з одним з школярів, що вижили в стрільбі у Флориді, щоб дізнатися його ставлення до слів Трампа.
“Це просто жалюгідне виправдання для президента. Я виріс, граючи у відеоігри, на кшталт Call of Duty і інших шутерів від першої особи. І ніколи не мріяв про те, щоб убити когось із однолітків”, — відповів підліток.
Як повідомляв УНН, Трамп запропонував озброїти вчителів.