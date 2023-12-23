Школьное укрытие в Киеве восстановили после обвала потолка - КГВА

В Киеве восстановили школьное укрытие после обвала потолка, которое произошло 22 декабря, когда там находились дети, сообщили в субботу в Киевской городской военной администрации в Telegram, пишет УНН.

Последствия аварии в укрытии одной из школ Соломенского района (о которой мы сообщали накануне) - устранены в полном объеме! (...) Ремонтные работы были выполнены в максимально короткий срок. Теперь укрытие для детей полностью восстановлено и функционально пригодно - сообщил начальник КМВА Сергей Попко.

Он напомнил, что в этом школьном укрытии сорвало вентиль батареи отопления, в результате чего затопило потолок и он обвалился. Тогда никто не пострадал.

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