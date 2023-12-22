В Киеве до конца года должны проинспектировать состояние инженерных сетей во всех укрытиях: Камышин дал поручение

В Киеве проведут инспекцию состояния инженерных сетей во всех укрытиях. Соответствующее распоряжение дал министр по вопросам стратегической промышленности Украины Александр Камышин начальнику КМВА Сергею Попко после инцидента с обрушением потолка в школьном укрытии, передает УНН.

Детали

Кмышин сообщил, что отработал с командой на месте происшествия - "на этот раз все обошлось благополучно, пострадавших нет. Но укрытия должны быть безопасными".

Последствия должны устранить до утра понедельника: КГВА об обвале потолка в укрытии одной из школ столицы

"Поставил начальнику КМВА Попко две задачи:

Провести служебную проверку по факту происшествия в укрытии школы.

Провести инспекцию состояния инженерных сетей во всех укрытиях Киева. Приступить немедленно. Закончить до конца года", - резюмировал Камышин.

Напомним,

Заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Тимур Ткаченко после инцидента сообщал, что никто не пострадал. Также он напомнил, что в этом укрытии совсем недавно был сделан ремонт, который прошел проверку. "Как видим, к безопасности надо подходить значительно тщательнее!" - подытожил он.