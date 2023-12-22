Последствия должны устранить до утра понедельника: КГВА об обвале потолка в укрытии одной из школ столицы

В укрытии одной из школ столицы, где произошел обвал потолка из-за прорыва трубы, ремонтные работы должны быть завершены до понедельника, передает УНН со ссылкой на КГВА.

В настоящее время проводится обследование и подготовка укрытия к ремонтным работам. Подрядная организация обязуется до утра понедельника устранить последствия аварии. Работы проведут за внебюджетные средства - говорится в сообщении КГВА в Тelegram.

Детали

Во время воздушной тревоги, в укрытии одной из школ Соломенского района сорвало вентиль батареи отопления. Потолок в данном укрытии типа "армстронг" - с легкими плитами, которые быстро впитали в себя воду и набухли. Вследствие значительного увеличения веса за счет воды, обвалился сегмент подвесного потолка, пояснили в КГВА.

Сейчас следственно-оперативная группа устанавливает детали.

По данному инциденту назначена служба проверка.

Напомним,

Заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Тимур Ткаченко после инцидента сообщал, что никто не пострадал. Также он напомнил, что в этом укрытии совсем недавно был сделан ремонт, который прошел проверку. "Как видим, к безопасности надо подходить значительно тщательнее!" - подытожил он.

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