Школьники на ВОТ Украины будут изготавливать беспилотники на уроках труда - Сопротивление
Киев • УНН
В россии выпустили школьное пособие по изучению беспилотников, которое планируют завезти на оккупированные территории Украины. На уроках ученики будут изготавливать дроны, изучать их строение и применение, в частности военное.
В россии выпустили первое школьное пособие для изучения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Учебник собираются привезти и на временно оккупированную территорию Украины. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что уже к концу первой учебной четверти учебники по "беспилотным авиационным системам" будут завезены на временно оккупированные территории Украины.
Выпустила их на россии компания-производитель дронов "Геоскан" и издательство "Просвещение". Подчеркивается, что пособие создано для реализации федерального проекта "Кадры для БАС". Федеральный проект "Кадры для БАС" входит в состав кремлевского проекта по развитию беспилотных авиационных систем,,
В книгу включены главы о классификации и строении дронов, основах ручного пилотирования, конструировании и сферах применения БПЛА - в том числе и военные. Предполагается, что на практических занятиях ученики будут изготавливать беспилотники.
Каждый регион рф, в том числе и так называемые "новые" (оккупированные), по плану кремля получит около 301 млн рублей на закупку оборудования для уроков по разработке, производству и эксплуатации FPV,
Напомним
На оккупированных территориях планируют изменить учебную программу, добавив пропагандистские стихи о "спецоперации". Это часть политики изменения самоидентификации украинцев, что является признаком геноцида.