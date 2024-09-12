В россии выпустили первое школьное пособие для изучения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Учебник собираются привезти и на временно оккупированную территорию Украины. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что уже к концу первой учебной четверти учебники по "беспилотным авиационным системам" будут завезены на временно оккупированные территории Украины.

Выпустила их на россии компания-производитель дронов "Геоскан" и издательство "Просвещение". Подчеркивается, что пособие создано для реализации федерального проекта "Кадры для БАС". Федеральный проект "Кадры для БАС" входит в состав кремлевского проекта по развитию беспилотных авиационных систем,, - говорится в сообщении.

В книгу включены главы о классификации и строении дронов, основах ручного пилотирования, конструировании и сферах применения БПЛА - в том числе и военные. Предполагается, что на практических занятиях ученики будут изготавливать беспилотники.

Каждый регион рф, в том числе и так называемые "новые" (оккупированные), по плану кремля получит около 301 млн рублей на закупку оборудования для уроков по разработке, производству и эксплуатации FPV, - подчеркнули в ЦНС.

Напомним

На оккупированных территориях планируют изменить учебную программу, добавив пропагандистские стихи о "спецоперации". Это часть политики изменения самоидентификации украинцев, что является признаком геноцида.