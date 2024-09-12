Школярі на ТОТ України виготовлятимуть безпілотники на уроках праці - Спротив
Київ • УНН
У росії випустили шкільний посібник з вивчення безпілотників, який планують завезти на окуповані території України. На уроках учні виготовлятимуть дрони, вивчатимуть їх будову та застосування, зокрема військове.
У росії випустили перший шкільний посібник для вивчення безпілотних літальних апаратів (БПЛА). Підручник збираються привезти і на тимчасово окуповану територію України. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.
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Зазначається, що вже до кінця першої навчальної чверті підручники з "безпілотних авіаційних систем" будуть завезені на тимчасово окуповані території України.
Випустила їх на росії компанія-виробник дронів "Геоскан" і видавництво "Просвєщєніє". Підкреслюється, що посібник створено для реалізації федерального проекту "Кадри для БАС". Федеральний проєкт "Кадри для БАС" входить до складу кремлівського проєкту з розвитку безпілотних авіаційних систем,,
До книжки включено глави про класифікацію та будову дронів, основи ручного пілотування, конструювання та сфери застосування БПЛА – зокрема й військові. Передбачається, що на практичних заняттях учні будуть виготовляти безпілотники.
Кожен регіон рф, зокрема і так звані "нові" (окуповані), за планом кремля отримає близько 301 млн рублів на закупівлю обладнання для уроків з розробки, виробництва та експлуатації FPV,
Нагадаємо
На окупованих територіях планують змінити навчальну програму, додавши пропагандистські вірші про "спецоперацію". Це частина політики зміни самоідентифікації українців, що є ознакою геноциду.