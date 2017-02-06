Школы Авдеевки, Марьинки и Красногоровки работают в обычном режиме - председатель ВГА

"Сегодня в Авдеевка на обучение в школах пришло 505 учеников. Все школы города функционируют, в том числе школа № 4, что находится в частном секторе. Здесь на обучение пришло 35 детей ", - написал П.Жебривский.

По его словам, 89 школьников, которые на прошлой неделе централизованно выехали с родителями или сопровождающими лицами в санатории Святогорска также сегодня пошли учиться в школу в "Изумрудном городке". Дети дошкольного возраста находятся в дошкольных учебных заведениях как в Авдеевке, так и в Святогорске.

"В обычном режиме происходит обучение в школах Марьинки и Красногоровки", - отметил председатель ВГА.

Как сообщал УНН, все школы в городе Авдеевка снова заработали и более 500 детей пришли на уроки.