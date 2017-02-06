Школи Авдіївки Мар'їнки та Красногорівки працюють у звичному режимі - голова ВЦА
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Школи міст Авдіївка, Мар'їнка та Красногорівка сьогодні запрацювали у звичному режиму. Про це повідомив голова Донецької військово-цивільною адміністрації Павло Жебрівський, передає УНН.
“Сьогодні в Авдіївка на навчання у школах прийшло 505 учнів. Усі школи міста функціонують, у тому числі школа № 4, що знаходиться у приватному секторі. Тут на навчання прийшло 35 дітей”, — написав П,жебрівський.
За його словами, 89 школярів, які минулого тижня централізовано виїхали із батьками чи супроводжуючими особами до санаторіїв Святогірська також сьогодні пішли на навчання до школи в “Смарагдовому містечку”. Діти дошкільного віку перебувають в дошкільних навчальних закладах як в Авдіївці, так і в Святогірську.
“У звичному режимі відбувається навчання у школах Мар’їнки та Красногорівки”, — зазначив голова ВЦА.
Як повідомляв УНН, усі школи в місті Авдіївка знову запрацювали і більше 500 дітей прийшли на уроки.