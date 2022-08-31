Школам не запрещено проводить праздничные линейки: Бабак рассказал, как их провести с пользой

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"Я вам честно скажу, у меня откровенная позиция, я не очень люблю этот «совок», который был в виде линеек. Но, во-первых, решает каждая школа в отдельности, для школ такого запрета нет. Во-вторых, иногда даже эти меропрития первого звонка могут быть правильными, могут иметь определенный элемент национально-патриотического воспитания в себе. Это всегда неплохой момент собрать всех одновременно вместе и, к примеру, провести занятия по эвакуации, по способам реагирования на воздушную тревогу. Для того, чтобы одну школу сразу собрать вместе и показать, как мы будем жить ближайший учебный год", - рассказал Бабак.

Детали

Поэтому он отметил, что школьные линейки можно использовать не только для того, чтобы спеть песню и одеть красивые костюмы, но и провести их с пользой.

"Я уверен, что каждая школа в этом году к этому отнесется ответственно. Мы не говорим сейчас о том, чтобы что-то праздновать 1 сентября. Мы говорим о том, что наша задача вернуть детей к обучению. Это приоритет для нас", - сказал Бабак.

Добавим

Власти Киева не рекомендуют проводить 1 сентября в школах праздничные линейки по случаю Дня знаний.

Дополнение

19 августа министр образования и науки Сергей Шкарлет сообщил, что в Украине 48% школ готовы к очной или смешанной форме обучения.