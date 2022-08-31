Школам не запрещено проводить праздничные линейки: Бабак рассказал, как их провести с пользой
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Школам не запрещено проводить 1 сентября праздничные линейки по случаю Дня знаний. Они могут иметь определенный элемент национально-патриотического воспитания. Также можно во время линеек провести занятия по эвакуации, по способам реагирования на воздушную тревогу. Такое мнение высказал журналисту УНН председатель комитета Верховной Рады по образованию и науке Сергей Бабак.
Цитата
"Я вам честно скажу, у меня откровенная позиция, я не очень люблю этот «совок», который был в виде линеек. Но, во-первых, решает каждая школа в отдельности, для школ такого запрета нет. Во-вторых, иногда даже эти меропрития первого звонка могут быть правильными, могут иметь определенный элемент национально-патриотического воспитания в себе. Это всегда неплохой момент собрать всех одновременно вместе и, к примеру, провести занятия по эвакуации, по способам реагирования на воздушную тревогу. Для того, чтобы одну школу сразу собрать вместе и показать, как мы будем жить ближайший учебный год", - рассказал Бабак.
Детали
Поэтому он отметил, что школьные линейки можно использовать не только для того, чтобы спеть песню и одеть красивые костюмы, но и провести их с пользой.
"Я уверен, что каждая школа в этом году к этому отнесется ответственно. Мы не говорим сейчас о том, чтобы что-то праздновать 1 сентября. Мы говорим о том, что наша задача вернуть детей к обучению. Это приоритет для нас", - сказал Бабак.
Добавим
Власти Киева не рекомендуют проводить 1 сентября в школах праздничные линейки по случаю Дня знаний.
Дополнение
19 августа министр образования и науки Сергей Шкарлет сообщил, что в Украине 48% школ готовы к очной или смешанной форме обучения.