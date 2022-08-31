Школам не заборонено проводити святкові лінійки: Бабак розповів, як їх провести з користю
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Школам не заборонено проводити 1 вересня святкові лінійки з нагоди Дня знань. Вони можуть мати певний елемент національно-патріотичного виховання. Також можна під час лінійок провести заняття з евакуації, зі способів реагування на повітряну тривогу. Таку думку висловив журналісту УНН голова комітету Верховної Ради з освіти та науки Сергій Бабак.
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«Я вам чесно скажу, в мене відверта позиція, я не дуже люблю цей «совок», який був у вигляді лінійок. Але, по-перше, вирішує кожна школа окремо, для шкіл такої заборони немає. По-друге, подекуди навіть ці заходи першого дзвоника можуть бути правильними, можуть мати певний елемент національно-патріотичного виховання в собі. Це завжди непоганий момент зібрати всіх одночасно разом і, наприклад, провести заняття з евакуації, зі способів реагування на повітряну тривогу. Для того, щоб одну школу одразу зібрати разом і показати, як ми будемо жити найближчий навчальний рік», - розповів Бабак.
Деталі
Тому він зазначив, що шкільні лінійки можна використовувати не тільки для того, щоб заспівати пісню і одягнути гарні костюми, а й провести їх з користю.
«Я впевнений, що кожна школа цього року до цього поставиться відповідально. Ми не говоримо зараз про те, щоб щось святкувати 1-го вересня. Ми говоримо про те, що наша задача повернути дітей до навчання. Це пріоритет для нас»,- сказав Бабак.
Додамо
Влада Києва не рекомендує проводити 1 вересня у школах святкові лінійки з нагоди Дня знань.
Доповнення
19 серпня міністр освіти і науки Сергій Шкарлет повідомив, що в Україні 48% шкіл готові до очної або змішаної форми навчання.