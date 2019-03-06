Шестнадцать лет назад был утвержден Государственный гимн

Официально утвержден Государственный Гимн Украины состоит только из одного куплета и припева. А "расширенный" текст - это уже национальный гимн Украины и Государственный Гимн Украины является его частью.

Создание современного гимна Украины берет начало с осени 1862 года, когда украинский ученый-этнограф, поэт и журналист, активный деятель украинского освободительного движения на Правобережной Украине Павел Чубинский написал патриотического стихотворения "Ще не вмерла Украина". Первое документальное свидетельство исполнения песни "Ще не вмерла Украина" датируется 10 марта 1865, официально считается датой первого публичного исполнения национального гимна.

Интересно, что первый тиражирован на грампластинке запись этой песни сделала студия Columbia (США) в 1916 году. Как гимн она звучала во времена Украинской Народной Республики, Западно-Украинской Народной Республики, Гетьманата, Директории. Но государственное утверждения эта песня получила только 15 марта 1939 - как гимн Карпатской Украины. Это государство просуществовало недолго. Вместе с ее упадком гимн был запрещен венгерским правительством, так же, как и 70 лет в Советской Украине.

Ранее УНН сообщал, что в Верховной Раде Украины зарегистрирована петиция с предложением изменить текст Государственного Гимна Украины.