Шістнадцять років тому було затверджено Державний гімн

КИЇВ. 6 березня. УНН. Сьогодні, 6 березня, рівно 16 років тому Верховна Рада ухвалила закон "Про Державний Гімн України", затвердивши його текст. Музичну редакцію парламент затвердив ще 15 січня 1992 року - на слова пісні "Ще не вмерла Україна" Павла Чубинського та музику Михайла Вербицького. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт Верховної Ради України.