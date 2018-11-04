Шесть забитых голов "Манчестер Сити" одержал очередную разгромную победу в АПЛ

На 6 минуте прострел Сане увенчался резкой мяча Худта под перекладину собственных ворот. Впоследствии Стерлинг прошел нескольких оппонентов и с лицевой линии ассистировал Агуэро. До перерыва успели отличиться также Давид Сильва и Стерлинг. Между этими взятием ворот за гостей забил Ингс.

Отдых не помог “Саутгемптона”, которые пропустили еще дважды (от Стерлинга и Сане). В результате 6:1 более чем уверена победа “горожан” для которых выигрыш с разницей в 5-ть мячей стал уже 4-м в сезоне.

Стоит отметить, что “горожане” вышли на первое место и с 29 очками из 33 возможных после 11 туров, и опережают ближайших конкурентов “Ливерпуль” и “Челси” на 2 пункта.