Шість забитих голів: "Манчестер Сіті" здобув чергову розгромну перемогу в АПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Англійський “Манчестер Сіті” не отримав проблем у зустрічі внутрішнього чемпіонату проти футболістів “Саутгемптона”, передає кореспондент УНН.
На 6 хвилині простріл Сане увінчався зрізкою м’яча Худта під поперечину власних воріт. Згодом Стерлінг пройшов кількох опонентів та з лицьової лінії асистував Агуеро. До перерви встигли відзначитися також Давид Сільва і Стерлінг. Між цими взяттями воріт за гостей забив Інгс.
Відпочинок не допоміг “Саутгемптону”, які пропустили ще двічі (від Стерлінга і Сане). Як наслідок 6:1 більш, ніж впевнена звитяга “міщан” для яких виграш з різницею в 5-ть м’ячів став вже 4-м у сезоні.
Варто зазначити, що “городяни” вийшли на перше місце і з 29 очками із 33 можливих після 11 турів, та випереджають найближчих конкурентів “Ліверпуль” і “Челсі” на 2 пункти.