Шесть украинских фильмов будут участвовать в нацотборе на "Оскар"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Украинский оскаровский комитет завершил прием заявок для участия в отборе на выдвижение фильма на премию "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Об этом сообщает пресс-служба комитета, передает УНН.
В этом году в национальном отборе участие будут 6 фильмов: "Брама" Владимира Тихого, "Вулкан" Романа Бондарчука, "Донбасс" Сергея Лозницы, "Киборги" Ахтема Сеитаблаева, "Когда падают деревья" Марыся Никитюк и "Миф" Леонида Кантера и Ивана Ясния.
Отмечается, что 29 августа в кинотеатре "Октябрь" состоится пресс-показ фильма-претендента от Украины и пресс-конференция по этому случаю.
Как сообщал УНН, оскаровский комитет начал прием заявок на участие в национальном отборе 1 августа. С 16 по 28 августа комитет будет просматривать заявки.