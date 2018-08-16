Шість українських фільмів братимуть участь у нацвідборі на "Оскар"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Український Оскарівський комітет завершив прийом заявок для участі у відборі на висування фільму на премію "Оскар" в категорії "Найкращий фільм іноземною мовою". Про це повідомляє прес-служба комітету, передає УНН.
Цього року в національному відборі участь братимуть 6 фільмів: “Брама” Володимира Тихого, “Вулкан” Романа Бондарчука, “Донбас” Сергія Лозниці, “Кіборги” Ахтема Сеітаблаєва, “Коли падають дерева” Марисі Нікітюк та “Міф” Леоніда Кантера та Івана Яснія.
Зазначається, що 29 серпня у кінотеатрі “Жовтень” відбудеться прес-показ фільму-претендента від України та прес-конференція з цієї нагоди.
Як повідомляв УНН, Оскарівський комітет почав прийом заявок на участь в національному відборі 1 серпня. З 16 по 28 серпня комітет буде переглядати заявки.