Шесть центральных столичных фонтанов возобновили свою работу

В частности, это фонтаны на Майдане Независимости - "Большой" и комплекс "Малые" фонтаны "Водяной шар", "Каскадный" и "Основатели Киева", фонтан "Крещатик" на ул. Крещатик, 25. Фонтанный комплекс в акватории Русановского канала, состоящий из 12 фонтанов, свою работу начнет уже с 1 мая.

Как сообщили в Специализированном водохозяйственном коммунальном предприятии "Киевводфонд", традиционно и в этом сезоне фонтаны "Большой" и "Малые" на Майдане Независимости, а также уникальный комплекс фонтанов в акватории Русановского канала будут работать в режиме светло-музыкального шоу.



Как сообщал УНН, киевские фонтаны заработают 27 апреля.