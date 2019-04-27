Шість центральних столичних фонтанів відновили свою роботу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Сьогодні, 27 квітня, о 10:00 відновили роботу шість фонтанів у центрі Києва. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.
Зокрема, це фонтани на Майдані Незалежності – "Великий" та комплекс "Малі" фонтани "Водяна куля", "Каскадний" і "Засновники Києва", фонтан "Хрещатик" на вул. Хрещатик, 25. Фонтанний комплекс в акваторії Русанівського каналу, що складається з 12 фонтанів, свою роботу розпочне вже з 1 травня.
Як повідомили у Спеціалізованому водогосподарському комунальному підприємстві "Київводфонд", традиційно і цього сезону фонтани "Великий" та "Малі" на Майдані Незалежності, а також унікальний комплекс фонтанів в акваторії Русанівського каналу працюватимуть у режимі світло-музичного шоу.
Як повідомляв УНН, київські фонтани запрацюють 27 квітня.