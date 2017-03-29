Шесть населенных пунктов Донецкой области остались без электроснабжения

Сегодня, 29 марта в 07:00 из-за погодных условий без электроснабжения остались следующие населенные пункты:

частично г. Торецк - 71 абонент; Константиновский район, с. Екатериновка, с. Александро-Калиново - 1200 абонентов; Добропольский район, с. Новый Донбасс - 830 абонентов; Волновахский район, с. Дмитровка - 1200 абонентов; частично г. Дружковка - 400 абонентов.

Всего без электроснабжения осталось 6 населенных пунктов (из них 2 частично) - 3701 абонент.

Ремонтно-восстановительные работы начались в 08.00.

Как сообщал УНН, корректировщицу огня боевиков на Светлодарском направлении осудили.