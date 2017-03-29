Шесть населенных пунктов Донецкой области остались без электроснабжения
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. В Донецкой области из-за погодных условий без электроснабжения остались шесть населенных пунктов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС Донецкой области.
Сегодня, 29 марта в 07:00 из-за погодных условий без электроснабжения остались следующие населенные пункты:
частично г. Торецк - 71 абонент; Константиновский район, с. Екатериновка, с. Александро-Калиново - 1200 абонентов; Добропольский район, с. Новый Донбасс - 830 абонентов; Волновахский район, с. Дмитровка - 1200 абонентов; частично г. Дружковка - 400 абонентов.
Всего без электроснабжения осталось 6 населенных пунктов (из них 2 частично) - 3701 абонент.
Ремонтно-восстановительные работы начались в 08.00.
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