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Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 120527 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 134959 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 141452 просмотра

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11 марта, 14:12 • 131343 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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11 марта, 13:46 • 121765 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

11 марта, 13:14 • 106998 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

11 марта, 11:14 • 107841 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

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Шесть населенных пунктов Донецкой области остались без электроснабжения

Шесть населенных пунктов Донецкой области остались без электроснабжения

Киев • УНН

 • 9420 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. В Донецкой области из-за погодных условий без электроснабжения остались шесть населенных пунктов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС Донецкой области.

Сегодня, 29 марта в 07:00 из-за погодных условий без электроснабжения остались следующие населенные пункты:

частично г. Торецк - 71 абонент; Константиновский район, с. Екатериновка, с. Александро-Калиново - 1200 абонентов; Добропольский район, с. Новый Донбасс - 830 абонентов; Волновахский район, с. Дмитровка - 1200 абонентов; частично г. Дружковка - 400 абонентов.

Всего без электроснабжения осталось 6 населенных пунктов (из них 2 частично) - 3701 абонент.

Ремонтно-восстановительные работы начались в 08.00.

Как сообщал УНН, корректировщицу огня боевиков на Светлодарском направлении осудили.

Украинские Национальные Новости

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