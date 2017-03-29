Шість населених пунктів Донеччини залишились без електропостачання

Сьогодні, 29 березня о 07:00 через погодні умови без електропостачання залишилися наступні населені пункти:

частково м. Торецьк – 71 абонент; Костянтинівський район, с. Єкатеринівка, с. Олександро-Калинове – 1200 абонентів; Добропільський район, с. Новий Донбас – 830 абонентів; Волноваський район, с. Дмитрівка – 1200 абонентів; частково м. Дружківка – 400 абонентів.

Загалом без електропостачання залишилось 6 населених пунктів (з них 2 частково) – 3701 абонент.

Ремонтно-відновлювальні роботи розпочались о 08.00.

Як повідомляв УНН, корегувальницю вогню бойовиків на світлодарському напрямку засудили.