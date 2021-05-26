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Шесть членов СБ ООН осудили посадку самолета Ryanair, назвав инцидент посягательством на европейскую безопасность

Киев • УНН

 • 10670 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. Шесть действующих членов Совета Безопасности ООН, в совместном заявлении осудили инцидент с вынужденной посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair, назвав его посягательством на европейской безопасности. Об этом пишет УНН со ссылкой на ТАСС.

Шесть членов СБ ООН осудили посадку самолета Ryanair, назвав инцидент посягательством на европейскую безопасность

Детали

Так, совместное заявление в среду сделали страны: Великобритания, Ирландия, Норвегия, США, Франция и Эстония. Страны потребовали немедленного освобождения задержанного белорусского журналиста Романа Протасевича.

Члены Совета Безопасности ООН также заявили, что намерены добиться обязательного привлечения Минска к ответственности.

Цитата

"Мы резко осуждаем вынужденную посадку самолета Ryanair 23 мая 2021 года. Такие действия представляют собой откровенную атаку на международную безопасность гражданского авиасообщения и на европейскую безопасность", - говорится в заявлении.

Контекст

Около 15 часов дня 23 мая самолет авиакомпании Ryanair Афины - Вильнюс экстренно приземлился в аэропорту Минска после получения сообщения о минировании. На борту самолета находился соучредитель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.

Команду принять самолет в Минске отдал лично Александр Лукашенко, сообщалось в Telegram-канале "Пул первого". Руководитель отдела коммуникаций Литовского международного аэропорта, где должен был сначала приземлиться самолет, сообщал, что между членом экипажа и пассажиром произошел конфликт, в результате чего самолет решили посадить в Минске. Однако, по словам одного из пассажиров рейса, никакого конфликта не было. После посадки всех пассажиров вывели из самолета, Протасевича отвели в сторону, а его вещи вынесли на взлетно-посадочную полосу.

"Мы спросили его, что происходит. Он сказал, кто он, и добавил: "Меня здесь ждет смертная казнь". Он был уже спокойнее, но дрожал. Рядом с ним все время стоял офицер, и вскоре военные его просто вывели", - рассказал пассажир.

Русская служба BBC сообщила, что кроме Романа Протасевича в Минске задержали россиянку. Речь идет про Софию Сапегу, девушку Протасевича.

Инцидент вызвал огромный международный резонанс и гневную реакцию многих западных лидеров, политиков и дипломатов, выступили с требованием освобождения оппозиционного журналиста и международного расследования случившегося. 

Отец Протасевича Дмитрий, посмотрев видео сына с "признаниями", заявил, что у Романа есть телесные повреждения, и ему сломали нос.

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