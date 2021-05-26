Шість членів РБ ООН засудили посадку літака Ryanair, назвавши інцидент зазіханням на європейську безпеку

Деталі

Так, спільну заяву в середу зробили країни: Велика Британія, Ірландія, Норвегія, США, Франція і Естонія. Країни зажадали негайного звільнення затриманого білоруського журналіста Романа Протасевича.

Члени Ради Безпеки ООН також заявили, що мають намір домогтися обов’язкового залучення Мінська до відповідальності.

Цитата

“Ми різко засуджуємо вимушену посадку літака Ryanair 23 травня 2021 року. Такі дії являють собою відверту атаку на міжнародну безпеку цивільного авіасполучення і на європейську безпеку”, — йдеться в заяві.

Контекст

Близько 15-ї години дня 23 травня літак авіакомпанії Ryanair Афіни — Вільнюс екстрено приземлився в аеропорту Мінська після отримання повідомлення про мінування. На борту літака перебував співзасновник Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич, його затримали.

Команду прийняти літак в Мінську віддав особисто Олександр Лукашенко, повідомлялося в Telegram-каналі “Пул першого”. Керівник відділу комунікацій Литовської міжнародного аеропорту, де повинен був спочатку приземлитися літак, повідомляв, що між членом екіпажу і пасажиром стався конфлікт, в результаті чого літак вирішили посадити в Мінську. Однак, за словами одного з пасажирів рейсу, ніякого конфлікту не було. Після посадки всіх пасажирів вивели з літака, Протасевича відвели в бік, а його речі винесли на злітно-посадкову смугу.

“Ми запитали його, що відбувається. Він сказав, хто він, і додав: „Мене тут чекає смертна кара“. Він був уже спокійнішим, але тремтів. Поруч з ним весь час стояв офіцер, і незабаром військові його просто вивели”, — розповів пасажир.

Російська служба BBC повідомила, що крім Романа Протасевича в Мінську затримали росіянку. Йдеться про Софію Сапегу, дівчині Протасевича.

Інцидент викликав величезний міжнародний резонанс і гнівну реакцію багатьох західних лідерів, політиків і дипломатів, які виступили з вимогою звільнення опозиційного журналіста і міжнародного розслідування того, що сталося.