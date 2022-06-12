Ширина фронта составляет 2450 км: Залужный доложил главе комитета начальников штабов США о ситуации на поле боя

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“Провел очередной разговор с моим американским коллегой — Председателем объединого комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Считаю этого глубоко уважаемого мною человека своим наставником, сообщил и поблагодарил за это. Проинформировал генерала Милли о текущей оперативной обстановке”, — написал Залужный.

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Главнокомандующий подчеркнул, что противник сконцентрировал главные усилия на севере Луганской области. Враг массово применяет артиллерию и, к сожалению , “имеет десятикратное огневое преимущество”, отмечает Залужный.

Вместе с тем, по его словам, украинские военные продолжают удерживать позиции.

“Сложна ситуация, в частности, в городе Северодонецк. Туда врагом было переброшено в 7 батальонно-тактические группы. Несмотря на плотный огонь, нам удалось остановить противника”, — сообщил главнокомандующий.

Также он проинформировал что, терпя неудачи на Луганском направлении, российские оккупационные войска возобновили обстрелы жилых кварталов Харькова, что "требует от нас адекватных действий".

Вооруженные силы рф продолжают обстреливать артиллерией и минометами подразделения наших сил обороны в Черниговской и Сумской областях. Украинские силы ведут огонь в ответ, на отдельных направлениях мы перешли к контрнаступательным действиям.

“По состоянию на сегодня имеем ширину фронта 2450 км, из которых на 1105 км ведутся активные боевые действия”, — отметил он.

Залужный сообщил также, что в очередной раз повторил генералу Милли свою просьбу — в кратчайшие сроки помочь нам получить больше артиллерийских систем калибра 155 мм.

Также поделился с своим визави стратегическими целями Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

“Понимание стратегии нашей вооруженной борьбы и проведение операций поможет обеспечить прозрачность взаимоотношений с партнерами, четкие и понятные количественные и временные рамки международной технической помощи, о которой мы просим. Мы обменялись мнениями о ходе передачи и применения уже предоставленного вооружения, провели аналогии с ленд-лизом времен Второй мировой войны и обсудили сценарии дальнейшего развития ситуации”, — добавил Главнокомандующий ВСУ.

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