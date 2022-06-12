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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Генштаб: ворог відійшов на напрямку Оріхове – Золоте, готується до наступу на Лиманському напрямку. Йдуть бої за Сєверодонецьк

Генштаб: ворог відійшов на напрямку Оріхове – Золоте, готується до наступу на Лиманському напрямку. Йдуть бої за Сєверодонецьк

Київ • УНН

 • 13468 перегляди

КИЇВ. 12 червня. УНН. Триває сто дев’ята доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню, ворог продовжує зосереджувати зусилля на Сході України. Детальніше про це у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 18:00, пише УНН.

Цитата

«На Донецькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках. Здійснював вогневе ураження позицій наших військ вздовж лінії зіткнення. На Лиманському напрямку активних дій ворог не вів, продовжив обстріли наших підрозділів. Здійснює заходи з підготовки до наступу», - повідомили в Генштабі.

Зазначається, що на Сєвєродонецькому напрямку противник продовжив застосування ствольної та реактивної артилерії.

«Намагається подолати опір наших військ та встановити повний контроль над містом Сєверодонецьк, бойові дії тривають», - йдеться у зведенні.

Деталі

Крім того, за інформацією ГШ, на Бахмутському напрямку окупанти вели штурмові дії з метою охоплення населеного пункту Врубівка, успіху не мали.

При спробі відновити штурмові дії в напрямку Оріхове – Золоте ворог отримав рішучу відсіч українських захисників та відійшов.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснює систематичний вогневий вплив на позиції наших військ з метою сковування їх дій та недопущення перегрупування.

На Південнобузькому напрямку загарбники намагаються утримувати зайняті раніше позиції та здійснювати обстріли підрозділів Сил оборони.

Ворог завдав вогневого ураження із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Осокорівка, Трудолюбівка, Широке, Добрянка та Благодатне.

«Українські захисники завдають втрат російським окупантам на всіх напрямках, де тривають активні бойові дії», - наголосили у Генштабі.

Нагадаємо

Як писав УНН, росіяни знищили два з трьох мостів, які ведуть до Сєвєродонецька на Луганщині.

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