Генштаб: враг отошел на направлении Орехово – Золотое, готовится к наступлению на Лиманском направлении. Идут бои за Северодонецк

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Киев • УНН

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КИЕВ. 12 июня. УНН. Продолжаются сто девятые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению, враг продолжает сосредотачивать усилия на Востоке Украины. Детальнее об этом в сводке от Генерального штаба ВСУ по состоянию на 18:00, пишет УНН.

Цитата

«На Донецком направлении основные усилия противник сосредоточивает на Северодонецком и Бахмутском направлениях. Совершал огневое поражение позиций наших войск вдоль линии столкновения. На Лиманском направлении активных действий враг не вел, продолжил обстрелы наших подразделений. Осуществляет мероприятия по подготовке к наступлению», – сообщили в Генштабе.

Отмечается, что на Северодонецком направлении противник продолжил применение ствольной и реактивной артиллерии.

«Пытается преодолеть сопротивление наших войск и установить полный контроль над городом Северодонецк, боевые действия продолжаются», - говорится в сводке.

Детали

Кроме того, по информации ГШ, на Бахмутском направлении оккупанты вели штурмовые действия с целью захвата населенного пункта Врубовка, успеха не имели.

При попытке возобновить штурмовые действия в направлении Орехово – Золотое враг получил решительный отпор и отошел.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник оказывает систематическое огневое влияние на позиции наших войск с целью сковывания их действий и недопущения перегруппировки.

На Южнобужском направлении захватчики пытаются удерживать занятые ранее позиции и производить обстрелы подразделений Сил обороны.

Враг нанес огненное поражение из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Осокоровка, Трудолюбовка, Широкое, Добрянка и Благодатное.

«Украинские защитники наносят урон российским оккупантам по всем направлениям, где продолжаются активные боевые действия», - отметили в Генштабе.

Напомним

Как писал УНН, русские уничтожили два из трех мостов, ведущих в Северодонецк в Луганской области.

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