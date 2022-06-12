Росіяни знищили два з трьох мостів до Сєвєродонецька - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Росіяни знищили два з трьох мостів, які ведуть до Сєвєродонецька на Луганщині, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, пише УНН.
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"Ситуація у Сєвєродонецьку вкрай важка. рашисти вночі зруйнували другий міст, що веде до обласного центру, прямо зараз орки масово обстрілюють з артилерії останній третій шляхопровід до міста", - повідомив Гайдай у Facebook.
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Зі слів голови Луганської ОВА, росіяни кидають всі сили, аби "відрізати" Сєвєродонецьк. "Наступні два-три дні будуть показовими", - зазначив Гайдай.
"Не виключаємо наступи і на інших напрямках, а саме траса "Лисичанськ-Бахмут", яку росіяни намагаються взяти під котроль", - вказав він.
"Промзону Сєвєродонецька контролюють українські війська, але територія заводу "Азот" постійно обстрілюється. Інформація про блокування хімзаводу - маячня", - зазначив голова Луганської ОВА.
Також він повідомив, що у Рубіжному наші накрили командний пункт чеченців - "кількість кульків уточнюємо". Окрім того, за останні дні є ще дві подібні "вечірки": стадіон з вагнерівцями у Кадіївці та смертельну нараду у Сєвєродонецькому ПК "Хіміків", додав Гайдай.
"росіяни знаходяться близько біля Врубівки, селище масштабно постраждало від ворожого обстрілу вогнеметною системою "Сонцепьок". В окупованому Сватовому рашисти розграбовують завод, обладнання вивозять до раші. Окрім того, викрали все зерно аграрного району, прямо зараз в бік країни-агресорки прямують десятки камазів з українським зерном", - також повідомив голова ОВА.
Доповнення
11 червня ворог вкотре влучив в “Азот”, а саме на територію транспортного цеху, де сталося займання ГСМ. Постраждало і одне з приміщень ТОВ “НВО “Сєвєродонецький склопластик”.