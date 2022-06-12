Росіяни знищили два з трьох мостів до Сєвєродонецька - голова ОВА

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 49197 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 98046 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 133864 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 185131 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 181154 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 176495 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 151775 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 116747 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 109523 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 316742 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
1 м/с
97 %
746 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Зеленський обговорив із главою МЗС Литви налагодження спільного виробництва дронів

1 квітня, 18:11 • 19860 перегляди

росія відмовляється прийняти пропозиції американців щодо припинення війни в Україні в нинішньому вигляді

1 квітня, 18:13 • 24363 перегляди

Сенатори США погрожують 500% митами для країн-покупців російської нафти, газу та урану - The Hill

22:21 • 17112 перегляди

NYT: путін продовжує тиснути - з Трампом і на полі бою

23:00 • 24035 перегляди

росія використовує "розпливчастість" умов припинення вогню для ударів по українській енергетиці - ISW

23:49 • 14640 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 191716 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 316729 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 576348 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 519298 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 719168 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 53646 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 94899 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 122403 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 145289 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 158719 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Росіяни знищили два з трьох мостів до Сєвєродонецька - голова ОВА

Росіяни знищили два з трьох мостів до Сєвєродонецька - голова ОВА

Київ • УНН

 • 132953 перегляди

КИЇВ. 12 червня. УНН. Росіяни знищили два з трьох мостів, які ведуть до Сєвєродонецька на Луганщині, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, пише УНН.

Цитата

"Ситуація у Сєвєродонецьку вкрай важка. рашисти вночі зруйнували другий міст, що веде до обласного центру, прямо зараз орки масово обстрілюють з артилерії останній третій шляхопровід до міста", - повідомив Гайдай у Facebook.

Деталі

Зі слів голови Луганської ОВА, росіяни кидають всі сили, аби "відрізати" Сєвєродонецьк. "Наступні два-три дні будуть показовими", - зазначив Гайдай.

"Не виключаємо наступи і на інших напрямках, а саме траса "Лисичанськ-Бахмут", яку росіяни намагаються взяти під котроль", - вказав він.

"Промзону Сєвєродонецька контролюють українські війська, але територія заводу "Азот" постійно обстрілюється. Інформація про блокування хімзаводу - маячня", - зазначив голова Луганської ОВА.

Також він повідомив, що у Рубіжному наші накрили командний пункт чеченців - "кількість кульків уточнюємо". Окрім того, за останні дні є ще дві подібні "вечірки": стадіон з вагнерівцями у Кадіївці та смертельну нараду у Сєвєродонецькому ПК "Хіміків", додав Гайдай.

"росіяни знаходяться близько біля Врубівки, селище масштабно постраждало від ворожого обстрілу вогнеметною системою "Сонцепьок". В окупованому Сватовому рашисти розграбовують завод, обладнання вивозять до раші. Окрім того, викрали все зерно аграрного району, прямо зараз в бік країни-агресорки прямують десятки камазів з українським зерном", - також повідомив голова ОВА.

Доповнення

11 червня ворог вкотре влучив в “Азот”, а саме на територію транспортного цеху, де сталося займання ГСМ. Постраждало і одне з приміщень ТОВ “НВО “Сєвєродонецький склопластик”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Bitcoin
$84,717.10
Золото
$3,157.70
Tesla
$268.93
Brent
$74.58
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,879.16